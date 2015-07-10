Путин: Азербайджан присоединяется к ШОС как партнер

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Азербайджан, Камбоджа, Армения и Непал присоединяются к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве партнеров по организации. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая расширенное заседание Совета глав государств ШОС.

По словам Путина, есть и другие страны, желающие принять участие в работе ШОС. "Еще целый ряд стран высказывают заинтересованность в подключении в той или иной форме к нашей организации. Будем внимательно с учетом соответствующих требований рассматривать их заявки", — заявил президент России.

В настоящее время в ШОС входит шесть государств — Россия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.