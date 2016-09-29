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    Путин: Бакинский гуманитарный форум получил признание в мире

    Баку принимает высоких гостей, представителей научной и творческой интеллигенции

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/  "Бакинский гуманитарный форум  за сравнительное короткое время получил признание в мире". Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в письме-послании президента России Владимира Путина участникам открывшегося сегодня в столице Азербайджана V Бакинского международного гуманитарного форума. 

    "Баку принимает высоких гостей, представителей научной и творческой интеллигенции. Вам предстоит обменяться ценным опытом, обсудить перспективы в сфере культуры, науки и окружающей среды. Уверен, что ваши обсуждения будут плодотворными", - зачитала письмо В. Путина вице-премьер правительства России Ольга Голодец.

    Бакинский международный гуманитарный форум – это ежегодное мероприятие выдающихся представителей политической, научной и культурной элиты мирового сообщества, включая известных государственных деятелей, лауреатов Нобелевских премий по различным отраслям науки и руководителей влиятельных международных организаций, целью которого является проведение диалогов, обмен мнениями и обсуждений по широкому спектру вопросов глобального характера, представляющих интерес для всего человечества.

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