Адем Карс: Международные организации бездействуют в решении проблемы мин на освобожденных землях

"Международные организации не предпринимают практических шагов в связи с проблемой мин на освобожденных территориях Азербайджана”.

Международные организации не предпринимают практических шагов в связи с проблемой мин на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом командированному в Джебраил сотруднику Report сообщил член Клуба путешественников Турции Адем Карс.

По его словам, помимо человеческих потерь, путешественников глубоко опечалило уничтожение исторических и культурных памятников: “Это была несправедливая война, несправедливая оккупация, но, по крайней мере, историко-культурные памятники могли быть сохранены. На мой взгляд, армяне знали, что однажды мы вернемся на родину. Потому что они знают нас лучше, чем мы сами. Поэтому максимально разрушили все”.

Международный путешественник отметил, что село Агалы - это буквально другой мир: "Село Агалы Зангиланского района, как одно из новшеств в мире, займет особое место в нашей современной истории. Восстановление инфраструктуры в короткие сроки, строительство дорог, туннелей - это показатель мощи Азербайджана".

A.Карс сказал, что в настоящее время самая большая проблема на освобожденных территориях - это минные поля: "Мы не видим от международных организаций каких-либо шагов в связи с этим вопросом. В мире много примеров, когда международные финансовые фонды выделяли средства для решения этой проблемы. Недостаточная поддержка Азербайджана сегодня является одним из ярких примеров двойных стандартов на международной арене”.