Путешественник из Торонто: Печально смотреть на эти разрушенные территории

"Я побывал во многих конфликтных зонах, очень печально смотреть на эти разрушенные территории. Это ранит меня, но эти разрушения частично должны сохраниться, как напоминание о пережитых страданиях".

"Я побывал во многих конфликтных зонах, очень печально смотреть на эти разрушенные территории. Это ранит меня, но эти разрушения частично должны сохраниться, как напоминание о пережитых страданиях".

Об этом Report заявил путешественник из Торонто Франциско Рейес, который в настоящее время находится с визитом на освобожденных территориях Азербайджана.

"Недавно я побывал в Боснии и Герцеговине, там тоже есть мины, в Камбодже до сих пор взрываются мины. Но война там окончилась давно, а в Карабахе предстоит еще много работы", - сказал канадский путешественник.