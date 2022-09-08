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Путешественник из Торонто: Печально смотреть на эти разрушенные территории

Путешественник из Торонто: Печально смотреть на эти разрушенные территории "Я побывал во многих конфликтных зонах, очень печально смотреть на эти разрушенные территории. Это ранит меня, но эти разрушения частично должны сохраниться, как напоминание о пережитых страданиях".
Внешняя политика
8 сентября 2022 г. 19:55
Путешественник из Торонто: Печально смотреть на эти разрушенные территории

"Я побывал во многих конфликтных зонах, очень печально смотреть на эти разрушенные территории. Это ранит меня, но эти разрушения частично должны сохраниться, как напоминание о пережитых страданиях".

Об этом Report заявил путешественник из Торонто Франциско Рейес, который в настоящее время находится с визитом на освобожденных территориях Азербайджана.

"Недавно я побывал в Боснии и Герцеговине, там тоже есть мины, в Камбодже до сих пор взрываются мины. Но война там окончилась давно, а в Карабахе предстоит еще много работы", - сказал канадский путешественник.

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Версия на азербайджанском языке Torontodan olan səyahətçi: “Viran edilmiş ərazilərə baxmaq üzücüdür”

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