Путешественник из Грузии: Карабах возрождается, и это радует нас

Карабах возрождается, и это радует азербайджанцев, проживающих в Грузии.

Карабах возрождается, и это радует азербайджанцев, проживающих в Грузии.

Как сообщает Report, об этом сказал Латиф Ахмедов, посетивший Карабах в составе группы путешественников из Грузии.

Он сказал, что в ходе поездки они стали свидетелями разрушений, совершенных на азербайджанских землях, находившихся 30 лет под армянской оккупацией:

"Сколько домов разрушено, сколько семей остались без крова. Убиты невинные дети, старики. Пусть все приедут и увидят, что пришлось пережить азербайджанскому народу в этой трагедии. Всю свою жизнь я чувствовал боль Карабаха. Сейчас Карабах возрождается, и это придает нам силы и утешение".

Другой путешественник Бафали Адыгезалов отметил, что всегда мечтал побывать в освобожденном от оккупации Карабахе.

"Очень рад, что посетил эти земли. Выражаю признательность азербайджанскому государству за предоставленную возможность испытать эти эмоции. Я планирую объехать весь Карабах, ведь каждый его уголок нам дорог", - сказал Адыгезалов.