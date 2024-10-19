О нас

Путешественник из Грузии: Карабах возрождается, и это радует нас

Путешественник из Грузии: Карабах возрождается, и это радует нас Карабах возрождается, и это радует азербайджанцев, проживающих в Грузии.
Внешняя политика
19 октября 2024 г. 17:55
Путешественник из Грузии: Карабах возрождается, и это радует нас

Карабах возрождается, и это радует азербайджанцев, проживающих в Грузии.

Как сообщает Report, об этом сказал Латиф Ахмедов, посетивший Карабах в составе группы путешественников из Грузии.

Он сказал, что в ходе поездки они стали свидетелями разрушений, совершенных на азербайджанских землях, находившихся 30 лет под армянской оккупацией:

"Сколько домов разрушено, сколько семей остались без крова. Убиты невинные дети, старики. Пусть все приедут и увидят, что пришлось пережить азербайджанскому народу в этой трагедии. Всю свою жизнь я чувствовал боль Карабаха. Сейчас Карабах возрождается, и это придает нам силы и утешение".

Другой путешественник Бафали Адыгезалов отметил, что всегда мечтал побывать в освобожденном от оккупации Карабахе.

"Очень рад, что посетил эти земли. Выражаю признательность азербайджанскому государству за предоставленную возможность испытать эти эмоции. Я планирую объехать весь Карабах, ведь каждый его уголок нам дорог", - сказал Адыгезалов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Karabakh's сomeback: Travelers from Georgia share insights and emotions
Версия на азербайджанском языке Gürcüstandan olan səyyah: Qarabağ dirçəlir və bu, ruhumuza rahatlıq verir

Самое читаемое

В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
15 октября 2024 г. 15:43
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
16 октября 2024 г. 13:01
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер
13 октября 2024 г. 12:14
Шариф призывает расширять проекты Один пояс - один путь и МТК Север-Юг
Шариф призывает расширять проекты "Один пояс - один путь" и МТК "Север-Юг"
16 октября 2024 г. 12:46
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
16 октября 2024 г. 13:29
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
15 октября 2024 г. 13:06
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
17 октября 2024 г. 14:00
Российские военные в Армении проводят учения с боевыми стрельбами
Российские военные в Армении проводят учения с боевыми стрельбами
15 октября 2024 г. 20:41
В период COP29 изменится график движения поездов Бакинского метрополитена
В период COP29 изменится график движения поездов Бакинского метрополитена
18 октября 2024 г. 12:51
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки
14 октября 2024 г. 13:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi