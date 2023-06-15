Путешественник из Флориды: потрясен ущербом, который Армения нанесла природе Карабаха

Я потрясен ущербом, который Армения нанесла природе Карабаха.
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Он отметил, что посещает Азербайджан в третий раз, но в Карабахе он впервые.
"Карабах интересен и своеобразен. Мне было очень больно видеть разрушения, учинённые здесь Арменией. Но главная проблема это ущерб, который они нанесли природе Карабаха", - сказал путешественник.
Он подчеркнул, что ему встречались люди, дающие ему неверную информацию о Карабахе. Однако, оказавшись здесь, он увидел правду своими глазами.
Отметим, что 14 июня началась четырехдневная поездка путешественников в Карабах и Восточный Зангезур. Делегация в течение четырех дней будет двигаться по маршруту Агдам-Тертер-Кяльбаджар-Лачын-Губадлы-Зангилан-Джебраил-Физули-Ходжавенд-Шуша.
Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most traveled People).