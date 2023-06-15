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Путешественник из Флориды: потрясен ущербом, который Армения нанесла природе Карабаха

Путешественник из Флориды: потрясен ущербом, который Армения нанесла природе Карабаха Я был потрясен ущербом, который Армения нанесла природе Карабаха
Внешняя политика
15 июня 2023 г. 21:30
Путешественник из Флориды: потрясен ущербом, который Армения нанесла природе Карабаха

Я потрясен ущербом, который Армения нанесла природе Карабаха.

Об этом Report сказал член Международной группы путешественников, прибывших на освобожденные от оккупации азербайджанские территории, житель Флориды Рональд Бергверк.

Он отметил, что посещает Азербайджан в третий раз, но в Карабахе он впервые.

"Карабах интересен и своеобразен. Мне было очень больно видеть разрушения, учинённые здесь Арменией. Но главная проблема это ущерб, который они нанесли природе Карабаха", - сказал путешественник.

Он подчеркнул, что ему встречались люди, дающие ему неверную информацию о Карабахе. Однако, оказавшись здесь, он увидел правду своими глазами.

Отметим, что 14 июня началась четырехдневная поездка путешественников в Карабах и Восточный Зангезур. Делегация в течение четырех дней будет двигаться по маршруту Агдам-Тертер-Кяльбаджар-Лачын-Губадлы-Зангилан-Джебраил-Физули-Ходжавенд-Шуша.

Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most traveled People).

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Версия на азербайджанском языке Floridalı səyyah: "Ermənistanın Qarabağın təbiətinə vurduğu ziyan məni çox təsirləndirdi"

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