Путешественница из Грузии: Раз за разом я вижу, как активно идет строительство в Карабахе

Я несколько раз уже посещала Карабах и вижу раз за разом то, как активно идет строительство в регионе.

Я уже несколько раз посещала Карабах, и вижу раз за разом, как активно идет строительство в регионе.

Как передает Report, об этом сказала журналистка из Грузии Рамиля Алиева, посетившая Карабах в составе группы путешественников из Грузии.

Она сказала, что испытывает гордость за Азербайджан, видя как Карабахский регион восстанавливается после освобождения от армянской оккупации.

"Я восхищаюсь тем энтузиазмом, который проявляет Азербайджан, реализуя проекты на освобожденных землях", - сказала она.

Будучи этнической азербайджанкой, живущей в Грузии, Р.Алиева рассказала, что Карабах является символом солидарности азербайджанцев всего мира. Она подчеркнула, что с радостью вновь приедет в Карабах вместе со своей семьей и друзьями, когда у нее будет такая возможность.

Путешественница также отметила, что в рамках поездки в Карабах посетила медиа-форумы, проводившиеся в Шуше.

"Эти форумы были очень значимыми для меня, там поднимались очень важные вопросы. С восстановлением территориальной целостности Азербайджан показал свою роль в мировой политике, и процветание страны будет благотворно влиять на Грузию и развитие всего Южного Кавказа", - подытожила она.