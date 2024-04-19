Завершились публичные слушания по возражениям Азербайджана в Международном суде ООН

Сегодня завершились публичные слушания по предварительным возражениям по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации по иску со стороны Армении.

Сегодня завершились публичные слушания по предварительным возражениям по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации по иску со стороны Армении.

Как сообщает Report, информацию об этом обнародовал Международный суд ООН.

В ходе своих аргументов, Азербайджанская Республика попросила суд отклонить обращение Армении в полном объеме на основании того, что одна из претензий Армении не может рассматриваться судом, так как она не выполнила надлежащим образом предварительное условие по проведению переговоров, согласно статье 22 Конвенции.

Кроме того, делегация Азербайджана, возглавляемая заместителем министра МИД Эльнуром Мамедовым, аргументировала, заявив, что суд не обладает юрисдикцией ввиду обстоятельств, связанных с предметом рассмотрения претензий Армении, касающихся предполагаемых нарушений Азербайджаном своих обязательств.