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Завершились публичные слушания по возражениям Азербайджана в Международном суде ООН

Завершились публичные слушания по возражениям Азербайджана в Международном суде ООН Сегодня завершились публичные слушания по предварительным возражениям по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации по иску со стороны Армении.
Внешняя политика
19 апреля 2024 г. 15:31
Завершились публичные слушания по возражениям Азербайджана в Международном суде ООН

Сегодня завершились публичные слушания по предварительным возражениям по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации по иску со стороны Армении.

Как сообщает Report, информацию об этом обнародовал Международный суд ООН.

В ходе своих аргументов, Азербайджанская Республика попросила суд отклонить обращение Армении в полном объеме на основании того, что одна из претензий Армении не может рассматриваться судом, так как она не выполнила надлежащим образом предварительное условие по проведению переговоров, согласно статье 22 Конвенции.

Кроме того, делегация Азербайджана, возглавляемая заместителем министра МИД Эльнуром Мамедовым, аргументировала, заявив, что суд не обладает юрисдикцией ввиду обстоятельств, связанных с предметом рассмотрения претензий Армении, касающихся предполагаемых нарушений Азербайджаном своих обязательств.

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Версия на английском языке Public hearings on preliminary objections raised by Azerbaijan in International Court of Justice conclude
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində Azərbaycanın qaldırdığı ilkin etirazlara dair dinləmələr başa çatıb

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