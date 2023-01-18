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Проживающий в Швеции журналист поддержал акцию экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачын

Проживающий в Швеции журналист поддержал акцию экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачын Проживающий в Швеции журналист поддержал акцию экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачын.
Внешняя политика
18 января 2023 г. 12:44
Проживающий в Швеции журналист поддержал акцию экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачын

Месторождения полезных ископаемых Азербайджана принадлежат азербайджанцам.

Об этом Report сообщил находящийся с визитом в Шуше журналист Алирза Ардебили.

"Когда в 90-х годах прошлого века азербайджанские земли были оккупированы, США приняли 907-ю поправку. Эта поправка шокировала азербайджанский народ. Потому что, несмотря на то, что азербайджанские земли были оккупированы, многие западные круги придерживались несправедливой позиции по отношению к Азербайджану. Этот процесс продолжается и поныне. Именно результатом этого равнодушия стала начавшаяся 27 сентября 2020 года и продолжавшаяся 44 дня Отечественная война. В Баку поняли, что слова США и Франции не важны. Во всех одерживаемых тюрками победах не было ни США, ни Франции. Это доказывает история".

По словам журналиста, армяне и сегодня не отказываются от своих реваншистских намерений: "Азербайджан должен помешать их планам. Это священный долг. Месторождения полезных ископаемых Азербайджана принадлежат азербайджанцам".

Отметим, что А.Ардебили родился в Ардебиле и в настоящее время живет в Стокгольме (Швеция).

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Версия на английском языке Journalist living in Sweden supports protest of eco-activists on Khankendi-Lachin road
Версия на азербайджанском языке İsveçdə yaşayan jurnalist ekofəalların Xankəndi-Laçın yolunda keçirdiyi aksiyanı dəstəkləyib

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