Проживающий в Швеции журналист поддержал акцию экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачын

Проживающий в Швеции журналист поддержал акцию экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачын.

Месторождения полезных ископаемых Азербайджана принадлежат азербайджанцам.

Об этом Report сообщил находящийся с визитом в Шуше журналист Алирза Ардебили.

"Когда в 90-х годах прошлого века азербайджанские земли были оккупированы, США приняли 907-ю поправку. Эта поправка шокировала азербайджанский народ. Потому что, несмотря на то, что азербайджанские земли были оккупированы, многие западные круги придерживались несправедливой позиции по отношению к Азербайджану. Этот процесс продолжается и поныне. Именно результатом этого равнодушия стала начавшаяся 27 сентября 2020 года и продолжавшаяся 44 дня Отечественная война. В Баку поняли, что слова США и Франции не важны. Во всех одерживаемых тюрками победах не было ни США, ни Франции. Это доказывает история".

По словам журналиста, армяне и сегодня не отказываются от своих реваншистских намерений: "Азербайджан должен помешать их планам. Это священный долг. Месторождения полезных ископаемых Азербайджана принадлежат азербайджанцам".

Отметим, что А.Ардебили родился в Ардебиле и в настоящее время живет в Стокгольме (Швеция).