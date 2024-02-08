Проживающие в США азербайджанцы принимают активное участие в голосовании

В Соединенных Штатах Америки продолжается процесс голосования на внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

В Соединенных Штатах Америки продолжается процесс голосования на внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает американское бюро Report, граждане Азербайджана, проживающие в разных городах и штатах США, посещают избирательные участки в посольстве в Вашингтоне и Генеральном консульстве в Лос-Анджелесе.

В административном здании посольства в Вашингтоне действует избирательный участок №43, созданный при Ясамальском третьем избирательном округе №17.

В процессе голосования особую активность проявляют азербайджанские студенты, обучающиеся в США, а также члены местной общины.

Самым пожилым избирателем, пришедшем на участок голосовать, является 72-летний Асаф Абдуллаев. В интервью Report он рассказал, что в этот исторический день приехал в Вашингтон из Нью-Йорка, где находится в гостях у своих детей: "Для меня самое большое счастье голосовать за лидера Азербайджана. Я не мог не участвовать в этих выборах".

Впервые принимающие участие в выборах 18-летние студенты Адалят Балакишиев и Хамид Алекберли стали самыми молодыми избирателями, пришедшими в участок проголосовать.

В ходе процесса голосования не отмечается каких-либо нарушений. Голосование завершится в 19:00 по местному времени.