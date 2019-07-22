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Проживающие в Азербайджане украинцы поддержали на выборах партию сторонников Зеленского

Проживающие в Азербайджане украинцы поддержали партию Зеленского

Центральная избирательная комиссия Украины обнародовала данные по голосованию на выборах в Верховную Раду после обработки 100% бюллетеней на заграничных округах.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦИК Украины, украинцы, живущие за границей, имели возможность проголосовать на 102 участках в 72 странах мира.

На избирательном участке в Азербайджане 42,35% проголосовавших отдали свой голос за партию сторонников президента Владимира Зеленского "Слуга народа".

Выборы в Верховную Раду Украины состоялись накануне. Партия Зеленского набирает более 42% на выборах в Раду.

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