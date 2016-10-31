Проживающие в Азербайджане молдаване отдали предпочтение на выборах кандидатуре Додона и Санду

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Проживающие в Азербайджане граждане Молдовы отдали свое предпочтение кандидату от социалистов Игорю Додону и кандидату от партии "Действие и солидарность" Майе Санду.

Об этом Report сообщили в посольстве Молдовы в Азербайджане.

Согласно информации, вчера на избирательный участок, открытый в посольстве Молдовы в Баку, пришли 28 граждан этой страны, проживающие или временно находящиеся в Азербайджане.

"Выборы прошли спокойно. На участке присутствовали 3 наблюдателя. И.Додон и М.Санду получили почти одинаковое количество голосов, но были и те, кто голосовал за других кандидатов", - сообщили в посольстве.

Отметим, что на прошедших 30 октября первых прямых выборах президента Молдовы Игорь Додон набрал 48,26%, Майя Санду - 38,42% голосов избирателей. Всего за кресло президента боролись 9 кандидатов. Так как ни один из претендентов не набрал более 50% голосов избирателей, в стране пройдет второй тур президентских выборов.