Проживающие в Азербайджане граждане Турции смогут проголосовать на выборах 17 июня

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Проживающие в Азербайджане граждане Турции смогут проголосовать в рамках досрочных всеобщих выборов в этой стране 17 июня.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, граждане этой страны смогут проголосовать в посольстве Турции в Азербайджане, а также генконсульствах этой страны в Гяндже и Нахчыване.

Процесс голосования для турецких граждан, проживающих за рубежом, в рамках досрочных всеобщих выборов 24 июня, начнется с 7 июня в турецких дипломатических представительствах. Голосование турецких граждан продолжится до 19 июня в 123 представительствах в 60 странах мира.

Помимо Азербайджана, граждане Турции смогут проголосовать в этот день в Кувейте, Молдове, Сингапуре, Таиланде, Ираке, Иране, Ирландии, Испании, Египте, Мальте, Узбекистане, Сербии, Чехии, Венгрии, Польше, ЮАР.