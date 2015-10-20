Проживающие в Азербайджане граждане Турции смогут проголосовать на парламентских выборах

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Проживающие в Азербайджане граждане Турции смогут принять участие в голосовании на парламентских выборах.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию посольства Турции в Азербайджане, граждане могут проголосовать 25 октября с 10 часов утра до 19 часов вечера в посольстве.

Кроме того, посольство просит граждан Турции, проживающих в Азербайджане, учесть перевод стрелок часов на час назад в ночь с субботы на воскресенье.

Отметим, что повторные выборы в Турции пройдут 1 ноября после того, как в Турции оказалось невозможно создать коалиционное правительство после выборов в июне этого года.