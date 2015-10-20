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    Проживающие в Азербайджане граждане Турции смогут проголосовать на парламентских выборах

    Посольство просит граждан Турции учесть перевод стрелок часов на час назад в ночь с субботы на воскресенье

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Проживающие в Азербайджане граждане Турции смогут принять участие в голосовании на парламентских выборах.

    Как сообщает Report со ссылкой на информацию посольства Турции в Азербайджане, граждане могут проголосовать 25 октября с 10 часов утра до 19 часов вечера в посольстве.

    Кроме того, посольство просит граждан Турции, проживающих в Азербайджане, учесть перевод стрелок часов на час назад в ночь с субботы на воскресенье.

    Отметим, что повторные выборы в Турции пройдут 1 ноября после того, как в Турции оказалось невозможно создать коалиционное правительство после выборов в июне этого года. 

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