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Проживающие в Азербайджане граждане Турции проголосовали за Эрдогана

Проживающие в Азербайджане граждане Турции проголосовали за Эрдогана Обнародованы результаты голосования проживающих в Азербайджане граждан Турции.
Внешняя политика
15 мая 2023 г. 10:03
Проживающие в Азербайджане граждане Турции проголосовали за Эрдогана

Обнародованы результаты голосования проживающих в Азербайджане граждан Турции.

Как сообщает Report, проживающие в Азербайджане граждане Турции поддержали кандидата от Республиканского союза, председателя Партии справедливости и развития, действующего главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана.

За Эрдогана было отдано 49.42% голосов (3 642 голоса) избирателей, за кандидата от блока Народная коалиция, председателя Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу - 41,92% (2 768), кандидата от Альянса ататюркистов Синана Огана - 6,42% (424), а за председателя Партии отечества Мухаррема Индже - 2,24% голосов (148).

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Версия на английском языке Erdogan leads in voting of Turkish citizens living in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yaşayan Türkiyə vətəndaşları Ərdoğana səs verib

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