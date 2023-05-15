Проживающие в Азербайджане граждане Турции проголосовали за Эрдогана

Обнародованы результаты голосования проживающих в Азербайджане граждан Турции.

Обнародованы результаты голосования проживающих в Азербайджане граждан Турции.

Как сообщает Report, проживающие в Азербайджане граждане Турции поддержали кандидата от Республиканского союза, председателя Партии справедливости и развития, действующего главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана.

За Эрдогана было отдано 49.42% голосов (3 642 голоса) избирателей, за кандидата от блока Народная коалиция, председателя Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу - 41,92% (2 768), кандидата от Альянса ататюркистов Синана Огана - 6,42% (424), а за председателя Партии отечества Мухаррема Индже - 2,24% голосов (148).