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    Проживающие в Азербайджане граждане России смогут проголосовать на выборах в Госдуму

    При посольстве России в Баку будет открыт избирательный участок

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Постоянно проживающие в Азербайджане граждане России смогут проголосовать на выборах в Госдуму 18 сентября. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства России, в связи с голосованием будет открыт избирательный участок №8017, расположенный по адресу: г.Баку, улица Бакиханова, 17 (помещение консульского отдела посольства России в Азербайджане). 

    Избирательный участок будет открыт с 8:00 до 20:00 местного времени.

    18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. Выборы будут проходить по партийным и одномандатным спискам. 

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