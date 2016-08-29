Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Постоянно проживающие в Азербайджане граждане России смогут проголосовать на выборах в Госдуму 18 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства России, в связи с голосованием будет открыт избирательный участок №8017, расположенный по адресу: г.Баку, улица Бакиханова, 17 (помещение консульского отдела посольства России в Азербайджане).

Избирательный участок будет открыт с 8:00 до 20:00 местного времени.

18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. Выборы будут проходить по партийным и одномандатным спискам.