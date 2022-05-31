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Проживающие в Азербайджане граждане Казахстана проголосуют на референдуме

Проживающие в Азербайджане граждане Казахстана проголосуют на референдуме 5 июня на избирательном участке №262 при посольстве Казахстана в Азербайджане состоится республиканский референдум о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан.
Внешняя политика
31 мая 2022 г. 14:28
Проживающие в Азербайджане граждане Казахстана проголосуют на референдуме

5 июня на избирательном участке №262 при посольстве Казахстана в Азербайджане состоится республиканский референдум о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан.

Как сообщили Report в посольстве, каждый гражданин Казахстана, достигший 18-летнего возраста, обладающий активным избирательным правом, имеет конституционное право участвовать в референдуме. В список избирателей избирательного участка №262 при посольстве Казахстана включаются все граждане, постоянно или временно проживающие на территории страны пребывания, имеющие действительные паспорта гражданина Республики Казахстан.

Избирательный участок будет открыт в день голосования с 7.00 до 20.00 местного времени.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yaşayan Qazaxıstan vətəndaşları referendumda səs verəcəklər

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