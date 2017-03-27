Проживающие в Азербайджане граждане Болгарии проголосовали на парламентских выборах

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Стали известны результаты голосования на парламентских выборах в Болгарии на избирательном участке в посольстве этой страны в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт ЦИК Болгарии, всего в голосовании участвовали 28 граждан этой страны.

Больше всего голосов избирателей в Баку получила партия Граждане за Европейское Развитие Болгарии (ГЕРБ) - 10 голосов. На втором месте - Болгарская социалистическая партия с 7 голосами. Остальные партии получили от 1 до 4 голосов.

Отметим, что по предварительным результатам внеочередных парламентских выборов в Болгарии партия ГЕРБ заняла первое место, набрав около 30% голосов.