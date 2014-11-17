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    Проживающие в Азербайджане граждане Румынии проголосовали на выборах президента

    Посольство: Голосование прошло в нормальном режиме, никаких проблем не возникло

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Порядка 100 граждан Румынии проголосовали на избирательном участке при посольстве этой страны в Азербайджане в ходе второго тура президентских выборов 16 ноябяря. Как сообщила Report второй секретарь посольства Люминица Чобану, голосование прошло в нормальном режиме, никаких проблем с голосованием не возникло.

    По ее словам,  в 1-м туре голосования, которое прошло 2 ноября, приняли участие около 40 граждан Румынии, проживающих в Азербайджане. 

    Отметим, что  согласно предварительным данным голосования в ходе второго тура победу на выборах президента Румынии одержал мэр города Сибиу Клаус Иоханнис.

    По информации СМИ,  проблемы, с которыми столкнулись проживающие за рубежом  граждане Румынии, при голосовании в первом туре, привели к масштабным демонстрациям во многих городах Румынии, в результате чего глава МИД этой страны Титус Корлатиан подал в отставку. 

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