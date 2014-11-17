Проживающие в Азербайджане граждане Румынии проголосовали на выборах президента

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Порядка 100 граждан Румынии проголосовали на избирательном участке при посольстве этой страны в Азербайджане в ходе второго тура президентских выборов 16 ноябяря. Как сообщила Report второй секретарь посольства Люминица Чобану, голосование прошло в нормальном режиме, никаких проблем с голосованием не возникло.

По ее словам, в 1-м туре голосования, которое прошло 2 ноября, приняли участие около 40 граждан Румынии, проживающих в Азербайджане.

Отметим, что согласно предварительным данным голосования в ходе второго тура победу на выборах президента Румынии одержал мэр города Сибиу Клаус Иоханнис.

По информации СМИ, проблемы, с которыми столкнулись проживающие за рубежом граждане Румынии, при голосовании в первом туре, привели к масштабным демонстрациям во многих городах Румынии, в результате чего глава МИД этой страны Титус Корлатиан подал в отставку.