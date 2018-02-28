Проводимое армянами мероприятие в Европарламенте потерпело крах благодаря азербайджанской молодежи

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Проводимое 27 февраля армянскими организациями мероприятие потерпело крах благодаря азербайджанской молодежи.

Как передает Report, на мероприятии, проводимом с чисто пропагандистскими целями, наряду с представителями оккупационного режима принимали участие также такие "независимые эксперты" как депутат Европарламента Ларс Адактуссон, незаконно посетивший Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, и известный проармянский политолог С. Маркедонов.

В ходе мероприятия, в знак протеста азербайджанская молодежь подняла плакат с надписью "Справедливость для Ходжалы". Организаторы мероприятия в грубой форме попытались выхватить плакаты из рук азербайджанцев, создав при этом панику.

В выступлениях азербайджанской молодежи была разоблачена оккупационная позиция Армении, совершившей Ходжалинский геноцид и этническую чистку в отношении азербайджанского народа.

Таким образом, проводимое армянской диаспорой "собрание" в здании Европарламента благодаря усилиям азербайджанской молодежи потерпело полный провал.