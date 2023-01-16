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Геополитическая активность президента Азербайджана приносит свои плоды

Геополитическая активность президента Азербайджана приносит свои плоды Геополитическая активность, проводимая президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в области энергетики, приносит свои плоды, передовые идеи главы нашего государства приветствуются всеми.
Внешняя политика
16 января 2023 г. 14:10
Геополитическая активность президента Азербайджана приносит свои плоды

Геополитическая активность президента Азербайджана Ильхама Алиева приносит свои плоды, передовые идеи главы нашего государства приветствуются всеми.

Об этом Report сказал председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Тахир Миркишили.

По его словам, в последние годы Азербайджан, как страна, экспортирующая традиционные энергоресурсы, демонстрирует стремление к энергопереходу. Глава государства уделяет особое внимание альтернативной энергетике, в частности объявив Карабах зоной зеленой энергии: "Большие возможности по развитию зеленой энергии в нашей стране свидетельствуют о том, что в будущем Азербайджан будет играть важную роль и в этой сфере".

Председатель комитета отметил, что на церемонии открытия Недели устойчивого развития в Абу-Даби в ОАЭ с участием глав государств и правительств в качестве почетных гостей выступили только президенты Азербайджана и Кореи.

"Выступление президента Ильхама Алиева на церемонии открытия Недели устойчивого развития в Абу-Даби свидетельствует об авторитете главы нашего государства и развитии нашей страны во всех сферах - экономической, политической, технологической. Я считаю, что это мероприятие важно с точки зрения подготовки к будущему. Лидерство президента Азербайджана позволит реализовать ответственные и передовые проекты в этом направлении", - считает Т. Миркишили.

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Версия на азербайджанском языке "Prezidentin Əbu-Dabi Dayanıqlılıq Həftəsinin açılış mərasimində iştirakı və çıxışı onun nüfuzundan xəbər verir" - RƏY

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