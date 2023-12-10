Проведение COP29 в Азербайджане – достойный ответ некоторым кругам, пытающимся очернить нашу страну

Восточноевропейская региональная группа 9 декабря выдвинула кандидатуру Азербайджана на проведение COP29 в 2024 году.

Восточноевропейская региональная группа 9 декабря выдвинула кандидатуру Азербайджана на проведение COP29 в 2024 году.

Как напоминает Report , официальное решение будет принято 12 декабря на пленарном заседании.

Следует отметить, что определение места проведения COP осуществляется поочередно пятью региональными группами ООН в порядке ротации. Каждая региональная группа должна путем консенсуса принять решение о выдвижении из числа своих членов страны, которая станет местом проведения этой конференции.

В 2024 году настал черед Восточноевропейской региональной группы. Азербайджан, представленный в указанной группе, выдвинул свою кандидатуру для проведения конференции. Наряду с Азербайджаном свои кандидатуры выдвинули также Армения и Болгария. В совместном заявлении, опубликованном по итогам состоявшихся 7 декабря 2023 года прямых переговоров между Администрацией президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Армении, отмечалось, что Армения сняла свою кандидатуру в пользу Азербайджана. После этого свою кандидатуру сняла и Болгария.

В результате целенаправленной политики, проводимой президентом Азербайджанской Республики, Азербайджан добился высокого социально-экономического развития и прочной общественно-политической стабильности. Славная Победа в Отечественной войне еще более прославила страну во всем мире. В результате успешной внешней политики главы государства авторитет Азербайджана на международной арене неукоснительно растет.

За последние 4 года Азербайджан успешно председательствовал в Движении неприсоединения, которое является крупнейшей международной организацией после ООН.

Наша страна неоднократно на высоком уровне принимала престижные мероприятия глобального масштаба. Всему мировому сообществу известно, что Азербайджан, добившийся высоких показателей развития, является стабильной, безопасной страной и обладает современной инфраструктурой, необходимой для организации масштабных мероприятий.

Выбор Азербайджана местом проведения в 2024 году одного из крупнейших и важнейших мероприятий – COP29 – является еще одной триумфальной победой президента Азербайджанской Республики. Это самый большой успех нашей внешней политики после председательства Азербайджана в Движении неприсоединения и членства в Совете Безопасности. В то же время, это хороший ответ некоторым кругам, которые в последнее время ведут очернительную кампанию против Азербайджана. Глава государства в очередной раз доказал, что ничто не может пошатнуть положительный имидж Азербайджана. Этой инициативой президент Азербайджанской Республики еще раз явил всему миру мощь нашего государства, продемонстрировав, каким непререкаемым авторитетом он обладает. Наша страна будет в центре внимания всего мира, мобилизуя усилия по борьбе с изменениями климата, являющимися одной из глобальных проблем, и внося свой вклад в эту борьбу.

Уходящий 2023 год вписан золотыми буквами в историю как год полного восстановления суверенитета Азербайджана, и мы завершаем этот год еще одной победой.

Следует также напомнить, что Азербайджан присоединился к борьбе с глобальным изменением климата, став участником Рамочной конвенции ООН по изменению климата. Страна ставит целью сократить количество парниковых газов на 35 процентов к 2030 году по сравнению с 1990 годом. Очередная цель - сокращение количества парниковых газов на 40 процентов к 2050 году.

Президент Азербайджанской Республики объявил освобожденные земли зоной "зеленой" энергии, а к 2050 году планируется превратить эти территории в зону "чистых нулевых выбросов".

Конференция Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата является высшим органом, принимающим решения в этой сфере. Ее секретариат находится в Бонне, и ежегодно представители правительств со всего мира собираются на Конференцию Сторон, чтобы призвать к совместным усилиям по предотвращению изменения климата и ликвидации его последствий.

Первое заседание Конференции Сторон состоялось в 1995 году в Берлине. Конференция COP28 проходит в Дубае. Собравшая около ста тысяч представителей, она стала самым масштабным мероприятием в истории ООН. На встрече на высшем уровне, организованной в рамках конференции, присутствовали более 120 глав государств и правительств. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев впервые принял участие в Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.