Винни Бьянима: Проведение Бакинского форума, когда мир сталкивается со столькими вызовами, очень важно

Проведение Глобального Бакинского форума во время, когда мир сталкивается со столькими вызовами, очень важно.
Как сообщает Report, об этом исполнительный директор UNAIDS и заместитель генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Винни Бьянима заявила на открытии X Глобального Бакинского форума.
"Я очень рада присоединиться к вам на этом форуме", - сказала она
По словам Винни Бьянима, прошло 3 года с начала пандемии, и за это время Цели устойчивого развития не были достигнуты в том объемы, в котором это планировалось.
"Мировое сообщество должно объединиться и инвестировать в ЦУР. Должна быть создана новая международная финансовая система. В этом случае финансы могут быть распределены справедливо", - сказала она.