Бектенов: Проведение 17-го саммита ОЭС в Ханкенди символизирует стремление Азербайджана к мирному развитию

Проведение 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди говорит о приверженности Азербайджан к региональной стабильности и безопасности.

Проведение 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди говорит о приверженности Азербайджана к региональной стабильности и безопасности.

Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на 17-м саммите ОЭС.

Он выразил признательность за высокую организацию саммита ОЭС в Ханкенди.

"Проведение саммита именно в Ханкенди символизирует стремление Азербайджана к мирному развитию, стабильности и сотрудничеству. Это важный шаг в укреплении диалога в регионе. Братский Азербайджан занимает достойное место в экономическом пространстве, входя в число лидеров по ключевым направлениям развития», - отметил он.

Бектенов также поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации граждан Казахстана в период обострения ситуации между Ираном и Израилем.