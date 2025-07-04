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Бектенов: Проведение 17-го саммита ОЭС в Ханкенди символизирует стремление Азербайджана к мирному развитию

Бектенов: Проведение 17-го саммита ОЭС в Ханкенди символизирует стремление Азербайджана к мирному развитию Проведение 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди говорит о приверженности Азербайджан к региональной стабильности и безопасности.
Внешняя политика
4 июля 2025 г. 14:53
Бектенов: Проведение 17-го саммита ОЭС в Ханкенди символизирует стремление Азербайджана к мирному развитию

Проведение 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди говорит о приверженности Азербайджана к региональной стабильности и безопасности.

Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на 17-м саммите ОЭС.

Он выразил признательность за высокую организацию саммита ОЭС в Ханкенди.

"Проведение саммита именно в Ханкенди символизирует стремление Азербайджана к мирному развитию, стабильности и сотрудничеству. Это важный шаг в укреплении диалога в регионе. Братский Азербайджан занимает достойное место в экономическом пространстве, входя в число лидеров по ключевым направлениям развития», - отметил он.

Бектенов также поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации граждан Казахстана в период обострения ситуации между Ираном и Израилем.

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Версия на английском языке PM: Holding 17th ECO summit in Khankendi speaks of Azerbaijan's desire for peaceful development
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: Xankəndidə ECO sammitinin keçirilməsi Azərbaycanın regional sabitliyə sadiqliyindən xəbər verir

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