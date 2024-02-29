Проведен очередной раунд азербайджано-бразильских политконсультаций

В Баку 29 февраля состоялся очередной, четвертый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Бразилии.

В Баку 29 февраля состоялся очередной, четвертый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Бразилии.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра Эльнур Мамедов, бразильскую - генеральный секретарь (первый заместитель министра) МИД Бразилии Мария Лаура да Роша.

В начале встречи бразильская гостья вручила поздравительное письмо, адресованное президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву от имени президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы по случаю переизбрания на пост главы государства, и попросила передать послание его высшему адресату.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений между двумя странами в политической, экономической, энергетической, транспортной, туристической и гуманитарной сферах, в частности, в сфере образования, культуры, сельского хозяйства, организации таможенной работы. Была выражена взаимная поддержка созданию нормативно-правовой базы.