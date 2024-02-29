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Проведен очередной раунд азербайджано-бразильских политконсультаций

Проведен очередной раунд азербайджано-бразильских политконсультаций В Баку 29 февраля состоялся очередной, четвертый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Бразилии.
Внешняя политика
29 февраля 2024 г. 22:48
Проведен очередной раунд азербайджано-бразильских политконсультаций

В Баку 29 февраля состоялся очередной, четвертый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Бразилии.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра Эльнур Мамедов, бразильскую - генеральный секретарь (первый заместитель министра) МИД Бразилии Мария Лаура да Роша.

В начале встречи бразильская гостья вручила поздравительное письмо, адресованное президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву от имени президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы по случаю переизбрания на пост главы государства, и попросила передать послание его высшему адресату.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений между двумя странами в политической, экономической, энергетической, транспортной, туристической и гуманитарной сферах, в частности, в сфере образования, культуры, сельского хозяйства, организации таможенной работы. Была выражена взаимная поддержка созданию нормативно-правовой базы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Braziliya siyasi məsləhətləşmələrinin növbəti raundu keçirilib

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