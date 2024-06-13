Проведен 5-й раунд диалога по безопасности Азербайджан-ЕС

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел с замглавы внешнеполитической службы ЕС Энрике Морой 5-й раунд диалога по безопасности между Азербайджаном и Европейским Союзом.
Как передает
Согласно информации, стороны обсудили дальнейшее развитие партнерства ЕС-Азербайджан, региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес.
"Было подчеркнуто, что Азербайджан является ценным и надежным партнером ЕС", - отмечается в сообщении.