Проведен 5-й раунд диалога по безопасности Азербайджан-ЕС

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел с замглавы внешнеполитической службы ЕС Энрике Морой 5-й раунд диалога по безопасности между Азербайджаном и Европейским Союз

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел с замглавы внешнеполитической службы ЕС Энрике Морой 5-й раунд диалога по безопасности между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Как передает Report , об этом говорится в публикации на официальной странице Х.Гаджиева в соцсети Х.

Согласно информации, стороны обсудили дальнейшее развитие партнерства ЕС-Азербайджан, региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес.

"Было подчеркнуто, что Азербайджан является ценным и надежным партнером ЕС", - отмечается в сообщении.