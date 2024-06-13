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Проведен 5-й раунд диалога по безопасности Азербайджан-ЕС

Проведен 5-й раунд диалога по безопасности Азербайджан-ЕС Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел с замглавы внешнеполитической службы ЕС Энрике Морой 5-й раунд диалога по безопасности между Азербайджаном и Европейским Союз
Внешняя политика
13 июня 2024 г. 23:34
Проведен 5-й раунд диалога по безопасности Азербайджан-ЕС

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел с замглавы внешнеполитической службы ЕС Энрике Морой 5-й раунд диалога по безопасности между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Как передает Report, об этом говорится в публикации на официальной странице Х.Гаджиева в соцсети Х.

Согласно информации, стороны обсудили дальнейшее развитие партнерства ЕС-Азербайджан, региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес.

"Было подчеркнуто, что Азербайджан является ценным и надежным партнером ЕС", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Aİ arasında təhlükəsizlik dialoqunun 5-ci raundu keçirilib

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