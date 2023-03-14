В отношении 802 человек, критиковавших Пашиняна, в Армении возбуждены уголовные дела

"Ни один европейский лидер и ни один западный журналист не могут называть Армению демократической страной"

"Ни один европейский лидер и ни один западный журналист не могут называть Армению демократической страной".

Как сообщает Report, об этом заявила правозащитница Саида Годжаманлы на презентации отчета Мониторинговой группы правозащитных организаций о нарушениях прав и свобод человека в Армении.

Она напомнила, что в конце 2020 года народ Армении выступил против премьер-министра Никола Пашиняна: "Журналисты, которые были арестованы в Армении в то время, подвергались пыткам. Против 802 человек в Армении были возбуждены уголовные дела в связи с оскорблениями, высказанными в адрес Никола Пашиняна и его правления. Наш доклад обширен. Мы направим его в Европейский Союз и международные организации в области прав человека. Западные политики и журналисты безосновательно представляют Армению как самую демократическую страну на Кавказе. Потому что в этой стране пресекается свобода собраний и свобода слова".

Годжаманлы подчеркнула, что после победы Азербайджана в Отечественной войне сторонники бывшего президента Армении Сержа Саргсяна были арестованы, а один депутат был убит.

По ее словам, все это позволяет говорить о том, что Армения не является демократической страной: "Мы направим наши отчеты во все ведущие международные организации".