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Прошло последнее панельное заседание X Глобального Бакинского форума

Прошло последнее панельное заседание X Глобального Бакинского форума Состоялось последнее панельное заседание X Глобального Бакинского форума на тему "Молодежь говорит, мы слушаем".
Внешняя политика
11 марта 2023 г. 16:38
Прошло последнее панельное заседание X Глобального Бакинского форума

Состоялось последнее панельное заседание X Глобального Бакинского форума на тему "Молодежь говорит, мы слушаем".

Как передает Report, начавшийся 9 марта форум стал мощной дискуссионной платформой, на которой обсуждались важные вопросы.

В рамках трехдневного форума прошли панельные заседания на темы "Геостратегическое значение Африки: перспективы и вызовы", "Поиск мира, стабильности и развития на Ближнем Востоке и вокруг него", "Регион Западных Балкан в контексте ЕС", "Роль новых энергетических и транспортных коридоров в Евразийской зоне" и др. темы.

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