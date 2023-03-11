Прошло последнее панельное заседание X Глобального Бакинского форума

Состоялось последнее панельное заседание X Глобального Бакинского форума на тему "Молодежь говорит, мы слушаем".

Состоялось последнее панельное заседание X Глобального Бакинского форума на тему "Молодежь говорит, мы слушаем".

Как передает Report, начавшийся 9 марта форум стал мощной дискуссионной платформой, на которой обсуждались важные вопросы.

В рамках трехдневного форума прошли панельные заседания на темы "Геостратегическое значение Африки: перспективы и вызовы", "Поиск мира, стабильности и развития на Ближнем Востоке и вокруг него", "Регион Западных Балкан в контексте ЕС", "Роль новых энергетических и транспортных коридоров в Евразийской зоне" и др. темы.