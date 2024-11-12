Прошло 30 лет со дня установления дипотношений между Азербайджаном и Гамбией

Прошло 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Гамбией.
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"Сегодня (11 ноября - ред.) исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Гамбией. Поздравляем наших коллег - гамбийских дипломатов с этой годовщиной и желаем им успехов в развитии отношений между нашими странами", - говорится в сообщении.
Отметим, что глава дипломатической миссии Азербайджана в Марокко Назим Самедов также является послом-нерезидентом в Гамбии. В апреле этого года он вручил копию верительных грамот министру иностранных дел страны Мамаду Тангаре.