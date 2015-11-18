Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Прошло 16 лет с момента присоединения Азербайджана к Хартии европейской безопасности.

Как напоминает Report, Азербайджан присоединился к Хартии европейской безопасности ОБСЕ 18 ноября 1999 года.

Отметим, что ОБСЕ является единственной политической организацией, охватывающей все страны Европы. Азербайджанская Республика является членом организации с 1992 года и присоединилась к Хельсинкскому заключительному акту ОБСЕ (1992), Парижской хартии и Хартии европейской безопасности (1999).

Сотрудничество в рамках ОБСЕ в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта занимает особое место во внешней политике Азербайджана. Азербайджан также сотрудничает с ОБСЕ в сфере демократизации. Сюда входят наблюдения за выборами, проекты по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.