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Прошли первые политические консультации между Азербайджаном и Кубой

Прошли первые политические консультации между Азербайджаном и Кубой Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, находящийся с визитом на Кубе, провел политические консультации с замглавы МИД Кубы Элио Родригесом Пердомо.
Внешняя политика
5 декабря 2023 г. 11:15
Прошли первые политические консультации между Азербайджаном и Кубой

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, находящийся с визитом на Кубе, провел политические консультации с замглавы МИД Кубы Элио Родригесом Пердомо.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, это первые политические консультации между Азербайджаном и Кубой.

Стороны обсудили двусторонние отношения, развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, медицинской, туристической и образовательной сферах.

На встрече был подписан меморандум о взаимопонимании по созданию механизма политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и Кубы.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani, Cuban foreign ministries hold political consultations
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Kuba arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

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