Прошли первые политические консультации между Азербайджаном и Кубой

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, находящийся с визитом на Кубе, провел политические консультации с замглавы МИД Кубы Элио Родригесом Пердомо.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, находящийся с визитом на Кубе, провел политические консультации с замглавы МИД Кубы Элио Родригесом Пердомо.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, это первые политические консультации между Азербайджаном и Кубой.

Стороны обсудили двусторонние отношения, развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, медицинской, туристической и образовательной сферах.

На встрече был подписан меморандум о взаимопонимании по созданию механизма политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и Кубы.