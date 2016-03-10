Прошла встреча между президентами Азербайджана и Болгарии

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ 10 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Болгарии Росеном Плевнелиевым, принимающим участие в IV Глобальном Бакинском форуме.

Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение нынешним уровнем двусторонних связей, развитием в последние годы по восходящей отношений между нашими странами и тем, что они находятся на уровне стратегического партнерства. Состоялся обмен мнениями по возможностям сотрудничества в области вложения инвестиций, энергетики, фармацевтики и т.д.. Было выражено удовлетворение развитием связей Азербайджан-Европейский Союз и подчеркнута готовность Болгарии внести вклад в дальнейшее расширение этих отношений.

На встрече было особо отмечено значение IV Глобального Бакинского форума, сообщено, что мероприятие создало хорошую возможность для проведения плодотворных обсуждений. Доведено до внимания, что вопросы, стоящие в повестке дня Форума, актуальны и имеют особое значение с точки зрения расширения международного сотрудничества.