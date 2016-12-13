Прошла встреча Ильхама Алиева и Биньямина Нетаньяху один на один

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху один на один.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева встретили премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его супругу Сару Нетаньяху.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделали совместное фото.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с развитием связей между двумя странами.