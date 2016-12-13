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    Прошла встреча Ильхама Алиева и Биньямина Нетаньяху один на один

    Состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с развитием связей между двумя странами

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху один на один.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева встретили премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его супругу Сару Нетаньяху.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделали совместное фото.

    На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с развитием связей между двумя странами.

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