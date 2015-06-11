Перед бакинским офисом Евросоюза состоялась акция протеста - ФОТО

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Сегодня группа азербайджанской молодежи и представители неправительственных организаций провели акцию протеста перед бакинским офисом Европейского союза (ЕС).
Как сообщает Report, участники акции выразили протест в связи с проведением в Европейском парламенте связанных с Азербайджаном слушаний и политике Евросоюза в отношении Азербайджана.
Во время акции звучали лозунги "Позор Евросоюзу", "Руки прочь от Азербайджана", "Не политизируйте спорт" и другие.
В конце акции было зачитано постановление.
İlkin PirəliАвтор новости
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