Перед бакинским офисом Евросоюза состоялась акция протеста - ФОТО

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Сегодня группа азербайджанской молодежи и представители неправительственных организаций провели акцию протеста перед бакинским офисом Европейского союза (ЕС).

Как сообщает Report, участники акции выразили протест в связи с проведением в Европейском парламенте связанных с Азербайджаном слушаний и политике Евросоюза в отношении Азербайджана.

Во время акции звучали лозунги "Позор Евросоюзу", "Руки прочь от Азербайджана", "Не политизируйте спорт" и другие.

В конце акции было зачитано постановление.