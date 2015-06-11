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    Перед бакинским офисом Евросоюза состоялась акция протеста - ФОТО

    На акции звучали лозунги Позор Евросоюзу, Руки прочь от Азербайджана, Не политизируйте спорт

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Сегодня группа азербайджанской молодежи и представители неправительственных организаций провели акцию протеста перед бакинским офисом Европейского союза (ЕС).

    Как сообщает Report, участники акции выразили протест в связи с проведением в Европейском парламенте связанных с Азербайджаном слушаний и политике Евросоюза в отношении Азербайджана. 

    Во время акции звучали лозунги "Позор Евросоюзу", "Руки прочь от Азербайджана", "Не политизируйте спорт" и другие.  

    В конце акции было зачитано постановление. 

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