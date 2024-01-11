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Прошла 16-я сессия Парламентской ассамблеи ГУАМ

Прошла 16-я сессия Парламентской ассамблеи ГУАМ Прошла 16-я сессия Парламентской ассамблеи Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ).
Внешняя политика
11 января 2024 г. 13:23
Прошла 16-я сессия Парламентской ассамблеи ГУАМ

Прошла 16-я сессия Парламентской ассамблеи Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ).

Как сообщает Report, об этом говорится на странице секретариата организации в соцсети "X".

Азербайджан на онлайн-сессии представлял депутат Милли Меджлиса Эльнур Аллахвердиев.

Отметим, что 6-е совместное заседание комитетов Парламентской ассамблеи ГУАМ и 18-е заседание Бюро ПА ГУАМ также прошли в режиме видеоконференции. В них участвовали депутаты Милли Меджлиса Али Масимли, Фатма Йылдырым и Джавид Османов.

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Версия на азербайджанском языке GUAM Parlament Assambleyasının 16-cı sessiyası keçirilib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке GUAM PA 16th session held through videoconferencing 

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