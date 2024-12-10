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Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса

Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса В конституции Армении содержатся территориальные претензии не только к Азербайджану, но и к Турции.
Внешняя политика
10 декабря 2024 г. 14:13
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса

В конституции Армении содержатся территориальные претензии не только к Азербайджану, но и к Турции.

Как сообщает Report, об этом заявил проректор турецкого Университета Кадир Хас Митат Челикпала на панельной сессии на тему "Изменение конституций во имя мира - Международный опыт" в рамках конференции "Основные препятствия для мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией".

Он отметил, что армянская диаспора и оппозиция оказывают негативное влияние на процесс мирного урегулирования. Несмотря на это, Челикпала выразил надежду, что отношения между Азербайджаном и Арменией, а также между Арменией и Турцией будут нормализованы.

По словам директора Школы общественной политики, поддерживаемой Советом Европы, Зидаса Даскаловски, соглашение между Северной Македонией и Грецией было достигнуто благодаря изменениям в конституции. Это также возможно в случае с Азербайджаном и Арменией, заявил он.

Бывший посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп рассказал об ирландском опыте мирного урегулирования, отметив, что Белфастское соглашение 1998 года завершило 30-летний конфликт в Северной Ирландии.

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Версия на английском языке Vice-Rector of Kadir Has University: Armenian diaspora, opposition obstruct peace process dev’t
Версия на азербайджанском языке Kadir Has Universitetinin prorektoru: Erməni diasporu və müxalifəti sülh prosesinin inkişafına əngəl törədir

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