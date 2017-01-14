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    Проработавшая 25 лет в посольстве Франции в Баку сотрудница награждена Почетной медалью МИД этой страны

    Награду вручила сегодня посол этой страны в Азербайджане Аурелия Буше

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Проработавшая 25 лет в посольстве Франции в Азербайджане Земфира Гулиева награждена Почетной медалью МИД Франции.

    Как сообщает Report, награду вручила сегодня посол этой страны в Азербайджане Аурелия Буше.

    З. Гулиева проработала в протокольной службе посольства Франции с 1992 года.

    Посол отметила важную роль З. Гулиевой в развитии отношений между Азербайджаном и Францией по ряду сфер, в том числе и сферы культуры.

    Вручив почетную медаль МИД Франции, посол этой страны отметила, что награда была учреждена в 17 веке и вручается как гражданам Франции, так и иностранцам за вклад и службу этой стране.

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