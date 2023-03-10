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Пропавший без вести в Иране Фарид Сафарли изучал фарси 

Пропавший без вести в Иране Фарид Сафарли изучал фарси  Пропавший в Иране гражданин Азербайджана Фарид Сафарли изучал фарси.
Внешняя политика
10 марта 2023 г. 12:07
Пропавший без вести в Иране Фарид Сафарли изучал фарси 

Пропавший в Иране гражданин Азербайджана Фарид Сафарли изучал фарси.

Об этом Report сообщила его мать Диляра Аскерова.

По ее словам, Фарид был влюблен в иранскую девушку, поэтому изучал фарси: "Фарид не рассказывал нам о своей девушке, все это мы узнали от его друзей".

Д.Аскерова отметила, что вчера также говорила с посольством Азербайджана в Германии, но никакой новой информации о Фариде нет.

Отметим, что проживающий в Германии гражданин Азербайджана Фарид Сафарли 1997 года рождения пропал без вести в Иране. Азербайджан направил Ирану ноту в связи с исчезновением гражданина.

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Версия на азербайджанском языке İranda itkin düşmüş Fərid Səfərli fars dilini öyrənirmiş

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