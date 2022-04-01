ПРООН: Конференция в Баку создает площадку для обмена опытом в вопросах разминирования

Проходящая в Баку международная конференция создает отличную площадку для обмена опытом, лучших технологий и подходов в вопросах разминирования.

Проходящая в Баку международная конференция создает отличную площадку для обмена опытом, лучших технологий и подходов в вопросах разминирования.

Как сообщает Report, об этом заявил временный поверенный в делах представительства ПРООН в Азербайджане Сухроб Хожиматов.

"Данная конференция создает площадку для обсуждения наиболее актуальных вопросов укрепления сотрудничества, самых лучших технологий, методов и подходов в разминировании. Я рад, что Азербайджан позиционирует себя как центр в региональном масштабе.

Прозвучавшие тут рекомендации пойдут на пользу всем", - заявил Сухроб Хожиматов.

Сегодня в Баку начала работу международная конференция на тему "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

Повестка конференции охватывает такие темы, как совершенствование механизмов сотрудничества для активизации глобальных усилий по разминированию, совместное участие в этом процессе правительственных организаций, международной общественности, частного сектора и гражданского общества, применение передового опыта, инновационных методов и технологических новшеств.

В ней принимают участие около 120 участников из 30 стран мира, в том числе 20 должностных лиц структур, специализированных в области разминирования, из Великобритании, Сербии, Швейцарии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Анголы, Камбоджи, Иордании, Судана и др. Среди участников также члены парламентов зарубежных стран, представители международных организаций и посольств.