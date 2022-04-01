О нас
Аудио новости

ПРООН: Конференция в Баку создает площадку для обмена опытом в вопросах разминирования

ПРООН: Конференция в Баку создает площадку для обмена опытом в вопросах разминирования Проходящая в Баку международная конференция создает отличную площадку для обмена опытом, лучших технологий и подходов в вопросах разминирования.
Внешняя политика
1 апреля 2022 г. 11:49
ПРООН: Конференция в Баку создает площадку для обмена опытом в вопросах разминирования

Проходящая в Баку международная конференция создает отличную площадку для обмена опытом, лучших технологий и подходов в вопросах разминирования.

Как сообщает Report, об этом заявил временный поверенный в делах представительства ПРООН в Азербайджане Сухроб Хожиматов.

"Данная конференция создает площадку для обсуждения наиболее актуальных вопросов укрепления сотрудничества, самых лучших технологий, методов и подходов в разминировании. Я рад, что Азербайджан позиционирует себя как центр в региональном масштабе.
Прозвучавшие тут рекомендации пойдут на пользу всем", - заявил Сухроб Хожиматов.

Сегодня в Баку начала работу международная конференция на тему "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

Повестка конференции охватывает такие темы, как совершенствование механизмов сотрудничества для активизации глобальных усилий по разминированию, совместное участие в этом процессе правительственных организаций, международной общественности, частного сектора и гражданского общества, применение передового опыта, инновационных методов и технологических новшеств.

В ней принимают участие около 120 участников из 30 стран мира, в том числе 20 должностных лиц структур, специализированных в области разминирования, из Великобритании, Сербии, Швейцарии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Анголы, Камбоджи, Иордании, Судана и др. Среди участников также члены парламентов зарубежных стран, представители международных организаций и посольств.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке UNDP: “Bakı konfransı minatəmizləmə işində təcrübə mübadiləsi üçün platformadır”
Версия на английском языке UNDP: Conference in Baku creates platform for exchange of experience in mine action

Самое читаемое

Вице-премьер Украины: Российские войска готовят депортацию азербайджанцев и турок из Херсона
Вице-премьер Украины: Российские войска готовят депортацию азербайджанцев и турок из Херсона
26 марта 2022 г. 14:46
Переданные Арменией России истребители будут направлены в Украину
Переданные Арменией России истребители будут направлены в Украину
28 марта 2022 г. 13:32
Актер Уилл Смит вступился за жену на церемонии вручения Оскара, ударив Криса Рока по лицу
ВидеоАктер Уилл Смит вступился за жену на церемонии вручения "Оскара", ударив Криса Рока по лицу
28 марта 2022 г. 07:08
Марков: Заявление депутата Делягина противоречит политике России
Марков: Заявление депутата Делягина противоречит политике России
29 марта 2022 г. 12:35
Депутат: Село Фаррух Ходжалинского района перешло под полный контроль Азербайджана
Депутат: Село Фаррух Ходжалинского района перешло под полный контроль Азербайджана
27 марта 2022 г. 17:00
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
30 марта 2022 г. 15:40
ООН: В Украине умер 1081 мирный житель, еще 1707 ранены
ООН: В Украине умер 1081 мирный житель, еще 1707 ранены
26 марта 2022 г. 14:12
В МИД России назвали заявления депутата Делягина об Азербайджане недопустимыми
В МИД России назвали заявления депутата Делягина об Азербайджане недопустимыми
29 марта 2022 г. 17:09
Между Турцией и Узбекистаном подписано рамочное военное соглашение
Между Турцией и Узбекистаном подписано рамочное военное соглашение
29 марта 2022 г. 20:50
МО: Незаконные армянские вооруженные формирования не выведены из Азербайджана
МО: Незаконные армянские вооруженные формирования не выведены из Азербайджана
26 марта 2022 г. 22:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi