ПРООН: Азербайджан продемонстрировал приверженность достижению ЦУР

Азербайджан продемонстрировал приверженность достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) посредством выполнения различных национальных стратегий.

Азербайджан продемонстрировал приверженность достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) посредством выполнения различных национальных стратегий.

Как сообщает Report, об этом исполняющий обязанности постоянного представителя Программы развития ООН (ПРООН) в Азербайджане Нуно Кейрос заявил в ходе ежегодных стратегических консультаций высокого уровня между правительством Азербайджана и местными представительствами ООН.

По его словам, ПРООН поддерживает Азербайджан в вопросе разминирования.

"Мы видим связь между ЦУР и очисткой от мин. Например, наличие неразорвавшихся боеприпасов в окрестностях школы делает это место опасным и препятствует обучению детей, что является прямым вызовом для выполнения 4-ой Цели устойчивого развития.

Очищая территории от мин, мы создаем условия для устойчивого возвращения туда вынужденных переселенцев", - заявил Нуно Кейрос, призвав ускорить темпы разминирования освобожденных территорий Азербайджана.

Он также выразил соболезнования в связи с гибелью двух человек при подрыве на мине в Агдаме.