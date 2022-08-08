Прокуроры стран-участниц Организации тюркских государств встретились в Баку

В рамках созданного в Баку 1 ноября 2021 года Совета генпрокуроров Организации тюркских государств, в Генеральной прокуратуре Азербайджана 8 августа этого года состоялся международный семинар на тему "Международное сотрудничество органов прокуратуры, оказ

В рамках созданного в Баку 1 ноября 2021 года Совета генпрокуроров Организации тюркских государств, в Генеральной прокуратуре Азербайджана 8 августа этого года состоялся международный семинар на тему "Международное сотрудничество органов прокуратуры, оказание правовой помощи по уголовным делам: текущая ситуация и вызовы".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Сообщается, что в семинаре приняли участие делегации генеральных прокуратур Турции, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, а также заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств.

Встретивший гостей генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев обратил внимание на важность расширения взаимного и эффективного сотрудничества между правоохранительными органами тюркского мира, охватывающего большую географию.

Затем семинар продолжился презентациями и выступлениями прокуроров, состоялся плодотворный обмен мнениями.