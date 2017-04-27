Прокуратура АР Крым: На данный момент азербайджанские компании могут являться лишь свидетелями в уголовном деле

Киев. 27 апреля. REPORT.AZ/ По факту пребывания в оккупированном Крыму иностранных участников "ялтинского форума" открыто уголовное дело. Как сообщили украинскому бюро Report в пресс-службе прокуратуры АР Крым, сведения о пребывании на форуме представителей азербайджанских компаний в данный момент проверяются, и на сегодня азербайджанские компании могут являться лишь свидетелями в уголовном деле.

"Прокуратурой готовятся международные поручения в страны компаний, участвующих в ялтинском форуме для получения разъяснения относительно цели пребывания их граждан в оккупированном Крыму, в рамках уголовного производства, открытому по указанному факту. О привлечении к уголовной ответственности тех или иных лиц, мы можем говорить только после подтверждения факта относительно того, что их деятельность была направлена против безопасности Украины. На сегодня компании и их представители могут выступать в качестве свидетелей для дачи пояснений с целью проверки необходимой следствию информации. Сведения о пребывании на "форуме" представителей азербайджанских компаний в данный момент проверяются", - отметили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.

При этом в пресс-службе отметили, что "посещение иностранными гражданами, временно оккупированной территории полуострова без специального разрешения, которое предоставляет Государственная миграционная служба Украины, является нарушением украинского законодательства".

Напомним, ранее в СМИ была распространена информация о том, что в Украине были возбуждены уголовные дела в отношении 17 азербайджанский госпредприятий.