Новое назначение в руководстве инфоцентра ООН в Баку

Произведены изменения в руководстве информационного центра ООН в Баку.

Произведены изменения в руководстве информационного центра ООН в Баку.

Как сообщили Report в бакинском офисе ООН, занимавшего эту должность Рашада Гусейнова в связи с его новым назначением до конца этого года заменит Сухейла Джафарова.

Рашад Гусейнов назначен в региональный офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Стамбуле на должность ответственного за коммуникации (Communications Officer). На этом посту он будет координировать коммуникационную деятельность ВОЗ в Центральноазиатском регионе.

Сухейла Джафарова имеет опыт консультанта в области построения коммуникационных стратегий во Всемирном банке, фонде ООН по народонаселению, международной организации по миграции, программе развития ООН и других организациях и дипломатических миссиях.