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В Вильнюсе состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Литвы

В Вильнюсе состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Литвы Проходит встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и с литовским коллегой Габриелюсом Ландсбергисом в Вильнюсе.
Внешняя политика
8 мая 2023 г. 10:25
В Вильнюсе состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Литвы

Главы МИД Азербайджана и Литвы Джейхун Байрамов и Габриелюс Ландсбергис провели встречу в расширенном формате.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Азербайджана в Twitter.

Была обсуждена повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Литвой.

09:58

В Вильнюсе проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Литвы Габриелюсом Ландсбергисом.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.

"Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис приветствует министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в рамках официального визита в Литву", - отмечается в сообщении.

В ходе встречи стороны обсудят развитие двустороннего сотрудничества, а также актуальные региональные вопросы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Litva XİN başçılarının geniştərkibli görüşü başa çatıb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Vilnius hosts meeting between Azerbaijani and Lithuanian foreign ministers

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