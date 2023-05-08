В Вильнюсе состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Литвы

Проходит встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и с литовским коллегой Габриелюсом Ландсбергисом в Вильнюсе.

Главы МИД Азербайджана и Литвы Джейхун Байрамов и Габриелюс Ландсбергис провели встречу в расширенном формате.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Азербайджана в Twitter.

Была обсуждена повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Литвой.

09:58

В Вильнюсе проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Литвы Габриелюсом Ландсбергисом.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.

"Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис приветствует министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в рамках официального визита в Литву", - отмечается в сообщении.

В ходе встречи стороны обсудят развитие двустороннего сотрудничества, а также актуальные региональные вопросы.