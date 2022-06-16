Проходят панельные обсуждения "Перспективы для построения глобальной безопасности и мира"

IX Глобальный Бакинский форум на тему "Угрозы глобальному миропорядку", проходящий 16 июня под под патронатом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви, продолжается панельными заседаниями

IX Глобальный Бакинский форум на тему "Угрозы глобальному миропорядку", проходящий 16 июня под под патронатом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви, продолжается панельными заседаниями.

Как сообщает Report, в рамках форума проходит панельное заседание под названием "Перспективы для построения глобальной безопасности и мира".

В заседании обсуждаются возможность преодоления ограничений систем ООН после в 75 лет существования, пути построения основанной на законах системы многосторонности и обеспечения прав человека во всем мире, снижение рисков милитаризации космоса, роль региональных организаций.