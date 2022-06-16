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Проходят панельные обсуждения "Перспективы для построения глобальной безопасности и мира"

Проходят панельные обсуждения "Перспективы для построения глобальной безопасности и мира" IX Глобальный Бакинский форум на тему "Угрозы глобальному миропорядку", проходящий 16 июня под под патронатом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви, продолжается панельными заседаниями
Внешняя политика
16 июня 2022 г. 17:32
Проходят панельные обсуждения Перспективы для построения глобальной безопасности и мира

IX Глобальный Бакинский форум на тему "Угрозы глобальному миропорядку", проходящий 16 июня под под патронатом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви, продолжается панельными заседаниями.

Как сообщает Report, в рамках форума проходит панельное заседание под названием "Перспективы для построения глобальной безопасности и мира".

В заседании обсуждаются возможность преодоления ограничений систем ООН после в 75 лет существования, пути построения основанной на законах системы многосторонности и обеспечения прав человека во всем мире, снижение рисков милитаризации космоса, роль региональных организаций.

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Версия на азербайджанском языке “Qlobal təhlükəsizliyin inşası və sülh üçün perspektivlər” mövzusunda panel iclas başlayıb

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