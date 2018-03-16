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Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Проходит очередной раунд переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС.

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

По его словам, переговоры ведутся по двум секторам посредством видео-конференции.

"Дата проведения переговоров по другим областям, в том числе политических переговоров определяется. Очередной раунд переговоров состоится в Баку, для этого в Азербайджан прибудет делегация из Брюсселя. Мы надеемся, что обсуждения состоятся в ближайшее время", - отметил он.

K.Янкаускас заявил, что переговоры по соглашению могут завершиться в этом году, как и было заявлено в Брюсселе замминистром иностранных дел Азербайджана Махмудом Мамедгулиевым:

"Мы готовы интенсивно работать для скорейшего подписания соглашения. Надеюсь, обсуждения завершатся в этом году".