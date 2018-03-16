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    Проходит очередной раунд переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС

    Кестутис Янкаускас: Мы готовы интенсивно работать для скорейшего подписания соглашения© Report/ Elshan Baba

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Проходит очередной раунд переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас. 

    По его словам, переговоры ведутся по двум секторам посредством видео-конференции.

    "Дата проведения переговоров по другим областям, в том числе политических переговоров определяется. Очередной раунд переговоров состоится в Баку, для этого в Азербайджан прибудет делегация из Брюсселя. Мы надеемся, что обсуждения состоятся в ближайшее время", - отметил он.

    K.Янкаускас заявил, что переговоры по соглашению могут завершиться в этом году, как и было заявлено в Брюсселе замминистром иностранных дел Азербайджана Махмудом Мамедгулиевым: 

    "Мы готовы интенсивно работать для скорейшего подписания соглашения. Надеюсь, обсуждения завершатся в этом году".

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