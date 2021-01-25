Проходит 20 лет с момента принятия Азербайджана полноправным членом СЕ

В январе 2001 года Азербайджанская Республика стала полноправным членом СЕ, что явилось большой победой азербайджанской дипломатии в процессах интеграции в Европу

Сегодня исполняется 20 лет со дня принятия Азербайджанской Республики полноправным членом Совета Европы (ЕС).

Как сообщает Report, Азербайджанская Республика с 25 января 2001 года является полноправным членом СЕ, а с 28 июня 1996 года участвует в его работе в статусе специально приглашенного гостя.

Участие Азербайджанской Республики с 28 июня 1996 года в работе Совета Европы в статусе специально приглашенного гостя позволило подготовить рабочий механизм по повышению уровня национального законодательства до европейских стандартов. Подписанные президентом Азербайджанской Республики Гейдаром Алиевым распоряжения "О мерах по осуществлению программы сотрудничества между Советом Европы и Азербайджанской Республикой" от 8 июля 1996 года, "О мерах в сфере углубления сотрудничества между Советом Европы и Азербайджанской Республикой" от 20 января 1998 года, "О мерах в сферах углубления сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Советом Европы и защиты интересов Азербайджанской Республики в Европе" от 14 мая 1999 года создали основу для увеличения усилий и целенаправленной деятельности по вступлению страны в Совет Европы. Для членства в СЕ Азербайджанская Республика предприняла очень серьезные меры в различных сферах.

Одной из мер была отмена в стране смертной казни, а также меры в сфере гуманизации наказаний. 3 февраля 1998 года Общенациональный лидер, президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев обратился в Милли Меджлис в связи с отменой смертной казни. В обращении было отмечено, что вывод в связи с отменой смертной казни был сделан на основе всестороннего анализа уголовно-правовой политики и, руководствуясь такими высокими идеалами, как справедливость, свобода, гуманизм и человечность, а также была обоснована необходимость этого исторического обращения. Парламент поддержал предложение главы государства об отмене смертной казни. Таким образом, Общенациональный лидер Гейдар Алиев впервые на Востоке принял гуманистическое решение в связи с отменой смертной казни.

Серьезные изменения, внесенные в законодательные акты по гуманизации политики в сфере наказаний, в частности амнистия, объявленная в декабре 1998 года в связи с 50-летием СЕ, были важной мерой в области деятельности по присоединению Азербайджана к СЕ.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев в своем распоряжении "О мерах в сфере обеспечения прав человека и гражданских свобод" от 22 февраля 1998 года, подписанном с целью расширения мер по дальнейшему развитию в стране демократии, определил направление и концепцию мер, которые будут осуществлены в сфере прав человека, доведя их до уровня общегосударственных.

В утвержденной вслед за этим "Государственной программе по защите прав человека" были предусмотрены повышение эффективности мер, проводимых в сфере защиты прав человека, в соответствии с конкретным периодом развития Азербайджана, создание научно-исследовательского института, усовершенствование правовых механизмов, дальнейшее развитие сотрудничества с международными структурами, подготовка специалистов, соблюдение обязательств и реализация других задач. Философия этих фундаментальных документов заключалась в обладании всеми возможностями для реализации прав каждой личности, закрепленных в Конституции. С этой точки зрения для обеспечения провозглашенных в Конституции прав был принят ряд важных законов и определены гибкие правовые механизмы.

Одной из мер были шаги, предпринятые в сфере свободы прессы в рамках обязательств, взятых перед СЕ в соответствии с заключением 222 (2000 год) ПАСЕ и выполненных в сроки, как результат тесного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и СЕ. В соответствии с этими обязательствами в декабре 1999 года был принят закон "О СМИ" и ликвидирована государственная цензура в отношении СМИ.

На очередной сессии ПАСЕ 28 июня 2000 года Комитету министров было рекомендовано избрание Азербайджанской Республики полноправным членом СЕ. Наконец, в январе 2001 года Азербайджанская Республика стала полноправным членом СЕ, что явилось большой победой азербайджанской дипломатии в процессах интеграции в Европу, на деле доказав превращение страны в часть Европы.

Наряду с выполнением обязательств по демократической трансформации при вступлении в СЕ, Азербайджан также подготовил национальную программу в сфере использования предоставляемых СЕ возможностей при будущем вступлении в структуру в качестве полноправного члена. Эта программа охватывает следующее:

- доведение до европейской общественности реалий об Азербайджане, информации об агрессии Армении, оккупации Арменией 20 процентов территорий Азербайджана, урегулирование конфликта мирным путем с условием сохранения территориальной целостности Азербайджана;

- продолжение деятельности по демократическому, цивильному государственному строительству, интеграция в Европу с целью укрепления и развития независимости;

- претворение в жизнь конкретных обязательств для продолжения реформ в сфере демократического государственного строительства, обеспечение развития гражданского общества и защита прав человека;

- использование трибуны СЕ для информирования о целях и намерениях страны.

Для более надежной защиты прав человека и гражданских свобод в Азербайджанской Республике 28 декабря 2001 года Милли Меджлисом страны был принят конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики", в результате чего в стране впервые был создан институт омбудсмена.

25 декабря 2001 года Милли Меджлис Азербайджанской Республики своим постановлением ратифицировал считающуюся самым важным документом СЕ конвенцию "О защите прав человека и основных свобод" и протоколы №№1, 4, 6 и 7 к ней.