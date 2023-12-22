Бывший посол Мексики: Колониальная политика подавляет культурное наследие разных народов

Колониальная политика не только негативно сказывается на правах людей, но также приводит к подавлению культурного наследия различных народов.

Колониальная политика не только негативно сказывается на правах людей, но также приводит к подавлению культурного наследия различных народов.

Как передает Report, об этом бывший посол Мексики в Азербайджане, профессор Университета ADA Хуан Родриго Лабардини заявил на проходящей в Баку международной конференции "Диалоги по деколонизации: наследие, вызовы и прогресс".

Он отметил, что колонизаторы лишали страны ресурсов, и в качестве примера воздействия колониальной политики на культуру напомнил о регионе Латинской Америки.

"В Латинской Америке колонизаторы разработали концепцию, предназначенную для контроля не только над регионом, но и для внесения существенных изменений в местную культуру, обычаи и традиции. Мы не говорим в Мексике на исконных языках, а используем испанский. Это также влияет на наше представление о жизни", - подчеркнул Родриго Лабардини.